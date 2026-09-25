Самойлова раскрыла, кто содержал семью в браке с Джиганом
Блогер и модель Оксана Самойлова раскрыла, на ком держался семейный бюджет, когда она состояла в браке с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Подробностями она поделилась с журналисткой Ксенией Собчак, запись интервью появилась во «ВКонтакте».
Как призналась знаменитость, деньги зарабатывала именно она. Единственный перерыв в работе составил примерно девять месяцев — на столько она выпала из дел, пока была беременна старшей дочерью Ариадной. При этом манекенщица отметила, что большими ее заработки были не всегда.
По ее словам, вклад в общий бюджет вносили оба супруга, однако крупных денег Джиган не получал: артист сотрудничал с лейблом Black Star, который забирал 70% его гонораров.
Отдельно Самойлова коснулась темы пластических операций. Она подчеркнула, что сделала ринопластику, увеличила губы, изменила форму груди и колола ботокс, однако никогда не прибегала к липосакции.
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