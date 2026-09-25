Самойлова раскрыла, кто содержал семью в браке с Джиганом

25 сентября 2026, 21:27

Самойлова заявила, что в браке с Джиганом работали оба супруга

Оксана Самойлова (Фото: Телеграм/sammyfam)

Блогер и модель Оксана Самойлова раскрыла, на ком держался семейный бюджет, когда она состояла в браке с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Подробностями она поделилась с журналисткой Ксенией Собчак, запись интервью появилась во «ВКонтакте».