Page Six: Канье Уэст сменил имя на Йе Йе из-за бюрократической формальности

18 июня 2025, 01:23

Фото: iStock/Evgenia Parajanian

Американский рэпер Канье Уэст сменил имя на Йе Йе из-за бюрократической формальности, так как он был вынужден всегда указывать свое имя в документах по своему бизнесу. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на представителя артиста.





Ранее Уэст попытался сменить имя на просто Йе, но после вновь ему пришлось менять имя. По итогу вышло Йе Йе.





«Представитель Уэста объяснил, что недоразумение произошло по причине "странности, возникшей из-за онлайн-формы, в которой требовалось указать что-то и в поле имени, и в поле фамилии"», — передает издание.