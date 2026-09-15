«В хорошем месте»: Анастасия Волочкова рассказала о своих похоронах

15 сентября 2026, 22:21

Волочкова заявила, что не знает, кто будет организовывать её похороны

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова призналась в том, что думает о месте на кладбище.





В беседе с Пятым каналом балерина заявила, что не представляет, кто станет организовывать её похороны.

«Я надеюсь, что и для меня найдут когда-нибудь место на кладбище. <…> В хорошем месте, чтобы люди приходили и мне белые розы дарили», — сказала артистка.

«Хочу, чтобы у меня было такое место уже на кладбище, не заранее зарегистрировано, как говорится, я не буду этой фигнёй заниматься. Я хочу, чтобы вот ко мне приходили люди, даже на могилу с белыми розами, как они приходят сегодня на мои спектакли и концерты и поддерживают меня, понимаете?» — добавила Анастасия.