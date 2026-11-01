Поцелуй на свадьбе друзей и совместные путешествия: Бустер показал новую избранницу
Стример Слава Бустер и блогер Дарина Жаркова больше не скрывают отношения. В соцсетях пара поделилась романтичными кадрами со свиданий и совместных путешествий. Первые слухи об их романе появились ещё летом, а в сентябре поклонники заметили их поцелуй на свадьбе общих друзей.
Ранее Бустер несколько лет встречался с блогером Диларой Зинатуллиной. Пара рассталась в 2025 году. Слава объяснял, что ему стало скучно в отношениях, а решение о разрыве они приняли вместе. После расставания бывшие возлюбленные перестали общаться.
Тем временем Дарина недавно привлекла внимание роскошным образом стоимостью около трёх миллионов рублей. Только украшения от Graff обошлись более чем в миллион, а сумка Dior стоила почти 400 тысяч рублей.
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