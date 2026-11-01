Поцелуй на свадьбе друзей и совместные путешествия: Бустер показал новую избранницу

01 ноября 2026, 17:25

Слава Бустер и Дарина Жаркова перестали скрывать свой роман

Слава Бустер и Дарина Жарков (Фото: Instagram* / @darilate)

Стример Слава Бустер и блогер Дарина Жаркова больше не скрывают отношения. В соцсетях пара поделилась романтичными кадрами со свиданий и совместных путешествий. Первые слухи об их романе появились ещё летом, а в сентябре поклонники заметили их поцелуй на свадьбе общих друзей.