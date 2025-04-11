Памятник Паше Технику может появиться в Уфе

Прощание с Пашей Техником (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Памятник рэперу Паше Технику может появиться в Уфе. С такой инициативой выступили местные фанаты исполнителя, сообщает Telegram-канал SHOT.
Поклонники музыканта предлагают организовать мемориал на территории городского пространства «Арт-квадрат», где сосредоточены культурные и развлекательные площадки. Оно располагается в историческом центре Уфы.
В настоящее время проект находится на стадии согласования. На предварительном эскизе представлена фигура Паши Техника в привычном для него худи. А рядом со скульптурой будет размещён QR-код, при переходе на который можно ознакомиться с биографией и дискографией рэпера.
По задумке авторов, памятник будет предостережением для молодых людей о вреде употребления наркотических веществ.
Ранее шоумен Стас Барецкий выдвинул подобную инициативу. Только он предложил установить памятник в Москве. Финансирование проекта он готов взять на себя.
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В настоящее время проект находится на стадии согласования. На предварительном эскизе представлена фигура Паши Техника в привычном для него худи. А рядом со скульптурой будет размещён QR-код, при переходе на который можно ознакомиться с биографией и дискографией рэпера.
По задумке авторов, памятник будет предостережением для молодых людей о вреде употребления наркотических веществ.
Ранее шоумен Стас Барецкий выдвинул подобную инициативу. Только он предложил установить памятник в Москве. Финансирование проекта он готов взять на себя.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова