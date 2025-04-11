Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе

Похороны Паши Техника (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище, расположенном в подмосковной Балашихе.
Как сообщает РИА Новости, на церемонию прощания с музыкантом пришли более тысячи людей — поклонники, друзья и родные, среди них: родители Техника, его бывшая жена Ева Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев) и другие. Траурные венки прислали многие друзья рэпера, например Гуф (Алексей Долматов).
После отпевания в храме Петра и Павла фанаты Техника поехали на кладбище вслед за кумиром. Музыканта похоронили в белом гробу.
Ранее рэпер Птаха обвинил поклонников в смерти Паши Техника. По его словам, фанатам Техник нужен был исключительно в состоянии наркотического опьянения, когда он вёл себя неадекватно.
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После отпевания в храме Петра и Павла фанаты Техника поехали на кладбище вслед за кумиром. Музыканта похоронили в белом гробу.
Ранее рэпер Птаха обвинил поклонников в смерти Паши Техника. По его словам, фанатам Техник нужен был исключительно в состоянии наркотического опьянения, когда он вёл себя неадекватно.
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Анастасия Чубина