«Ждём приглашения»: Певица Алсу объявила о переносе новоселья Николая Баскова
Певица Алсу сообщила о переносе новоселья в загородном доме Николая Баскова
Певица Алсу (полное имя — Алсу Абрамова) рассказала, что новоселье в загородном доме Николая Баскова отложили.
В беседе с Пятым каналом артистка отметила, что торжество переносится на неопределённый срок.
«Ну вообще, должна была быть дата где-то в апреле, но были некие технические сложности. Мы ждём приглашения», — рассказала Алсу.Певица добавила, что уже подготовила для Баскова подарок из посуды. Однако подробности она раскрывать не стала.
Сам виновник торжества ранее признавался, что строит огромный особняк на семь спален с игровыми зонами для будущих детей. Артист мечтал закончить отделку к своему 50-летию, но из-за суеверий наотрез отказывается показывать кадры недостроя даже близким друзьям из шоу-бизнеса.