Глюкоза показала, как живо тренируется в спортзале вместе с доберманом
Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) продемонстрировала подписчикам стройную фигуру и показала, как выполняет упражнения в тренажёрном зале. Кадры появились в её личных соцсетях.
Артистка опубликовала видео, на котором она усердно качает мышцы, поднимая и опуская штангу из положения стоя. Для тренировки Глюкоза выбрала чёрный спортивный костюм, который подчёркивал её бёдра и стройные ноги.
За занятиями певицы наблюдал крупный пёс — доберман, которого она взяла с собой. Он преданно сидел у тренажёра и время от времени хватал зубами лежащий рядом розовый мячик.
Напомним, что певица никогда не скрывала особой любви, которую питает к этой породе собак. Так, например, в начале 2000-х годов мультяшная версия Глюкозы часто появлялась в музыкальных клипах вместе с большими серьёзными псами, что сформировало её имидж «девочки с доберманами».
Читайте также: