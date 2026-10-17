Достижения.рф

Глюкоза показала, как живо тренируется в спортзале вместе с доберманом

Глюкоза впечатлила поклонников стройной фигурой на тренировке в компании добермана
Глюкоза/Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) продемонстрировала подписчикам стройную фигуру и показала, как выполняет упражнения в тренажёрном зале. Кадры появились в её личных соцсетях.



Артистка опубликовала видео, на котором она усердно качает мышцы, поднимая и опуская штангу из положения стоя. Для тренировки Глюкоза выбрала чёрный спортивный костюм, который подчёркивал её бёдра и стройные ноги.

Глюкоза/Наталья Чистякова-Ионова (Фото: кадр видео Instagram* @glukozamusic)
За занятиями певицы наблюдал крупный пёс — доберман, которого она взяла с собой. Он преданно сидел у тренажёра и время от времени хватал зубами лежащий рядом розовый мячик.

Напомним, что певица никогда не скрывала особой любви, которую питает к этой породе собак. Так, например, в начале 2000-х годов мультяшная версия Глюкозы часто появлялась в музыкальных клипах вместе с большими серьёзными псами, что сформировало её имидж «девочки с доберманами».

Читайте также:

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0