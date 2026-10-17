Глюкоза показала, как живо тренируется в спортзале вместе с доберманом

17 октября 2026, 04:24

Глюкоза впечатлила поклонников стройной фигурой на тренировке в компании добермана

Глюкоза/Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) продемонстрировала подписчикам стройную фигуру и показала, как выполняет упражнения в тренажёрном зале. Кадры появились в её личных соцсетях.