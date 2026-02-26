Достижения.рф

Панорамы Кавказа и спа: Подольская выбрала для сыновей премиальный релакс на «Роза Хутор»

Наталья Подольская устроила детям горный отдых за 200 тысяч рублей
Наталья Подольская (Фото: Instagram* / @nataliapodolskaya)

Наталья Подольская отправилась с сыновьями на горный курорт в Сочи, выбрав отель на высоте 1170 метров на «Роза Хутор». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Главная особенность гостиницы — открытый всесезонный бассейн с подогревом и видом на склоны Северного Кавказа, чистый горный воздух и продуманный антистресс-дизайн номеров с натуральными материалами и матрасами для глубокого сна.

В ресторане акцент сделан на сбалансированное питание из экологически чистых продуктов, что делает отдых не только комфортным, но и полезным.

Стоимость проживания в таком отеле составляет от 206 тысяч рублей за шесть ночей для семьи из двух взрослых и двух детей. Для Подольской и её сыновей такой отдых стал редкой возможностью отдохнуть от плотного графика и насладиться роскошным релаксом.

