Панорамы Кавказа и спа: Подольская выбрала для сыновей премиальный релакс на «Роза Хутор»
Наталья Подольская отправилась с сыновьями на горный курорт в Сочи, выбрав отель на высоте 1170 метров на «Роза Хутор». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Главная особенность гостиницы — открытый всесезонный бассейн с подогревом и видом на склоны Северного Кавказа, чистый горный воздух и продуманный антистресс-дизайн номеров с натуральными материалами и матрасами для глубокого сна.
В ресторане акцент сделан на сбалансированное питание из экологически чистых продуктов, что делает отдых не только комфортным, но и полезным.
Стоимость проживания в таком отеле составляет от 206 тысяч рублей за шесть ночей для семьи из двух взрослых и двух детей. Для Подольской и её сыновей такой отдых стал редкой возможностью отдохнуть от плотного графика и насладиться роскошным релаксом.
