Панорамы Кавказа и спа: Подольская выбрала для сыновей премиальный релакс на «Роза Хутор»

26 февраля 2026, 18:06

Наталья Подольская устроила детям горный отдых за 200 тысяч рублей

Наталья Подольская (Фото: Instagram* / @nataliapodolskaya)

Наталья Подольская отправилась с сыновьями на горный курорт в Сочи, выбрав отель на высоте 1170 метров на «Роза Хутор». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».