Тимур Родригез превратил своё имя в бренд: от микрофонов до нижнего белья
Тимур Родригез официально зарегистрировал свой товарный знак для продажи товаров под собственным именем. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Роспатент утвердил заявку артиста сразу по нескольким классам, что позволяет ему выпускать продукцию в самых разных категориях.
Под брендом «Тимур Родригез» шоумен сможет продавать микрофоны, наушники, книги, журналы, футболки, купальники, нижнее бельё, шубы и маскарадные костюмы.
Теперь имя Родригеза официально стало полноценным брендом. Источники отмечают, что на этот раз все юридические формальности были соблюдены, чтобы защитить права на бренд и избежать возможных претензий со стороны бывшей супруги и детей.
