«Cloud Dancer»: белый оттенок, задающий тон 2026 года по версии Pantone
Ежегодно эксперты Pantone анализируют мировые культурные тенденции, искусство, кино, технологии и социальные настроения, чтобы выбрать оттенок, который лучше всего отражает дух времени и задаёт визуальный тон следующего года.
Цветом 2026 года стал 11-4201 Cloud Dancer («Облачный танцор») — величественный белый, символизирующий успокаивающее влияние и ценность спокойных размышлений. По мнению специалистов Института цвета Pantone, этот оттенок способствует безмятежности, расслаблению и сосредоточенности, создавая пространство для творчества и инноваций.
Cloud Dancer считается цветом визуальной чистоты, который улучшает самочувствие и придаёт лёгкость. Эксперты отмечают, что оттенок прекрасно сочетается с пастельными тонами и мягкими натуральными оттенками, делая его ключевым элементом в дизайне и моде 2026 года.
