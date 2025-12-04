«Cloud Dancer»: белый оттенок, задающий тон 2026 года по версии Pantone

04 декабря 2025, 18:27

Pantone объявил цвет 2026 года — величественный белый «Cloud Dancer»

Pantone (Фото: Instagram* / @pantone)

Ежегодно эксперты Pantone анализируют мировые культурные тенденции, искусство, кино, технологии и социальные настроения, чтобы выбрать оттенок, который лучше всего отражает дух времени и задаёт визуальный тон следующего года.