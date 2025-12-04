Платье за полмиллиона рублей оказалось ловушкой: певица Слава застряла в примерочной

04 декабря 2025, 17:35

Певица Слава возмутилась, после того как застряла в платье 530 тысяч рублей

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) попала в неожиданно комичную, но неприятную ситуацию во время шопинга.





Артистка рассказала в своих соцсетях, что примерка мини-платья стоимостью 530 тысяч рублей превратилась в настоящую пытку: наряд оказался настолько неудобным, что она просто застряла в нём и не могла выбраться из примерочной.



По словам певицы, платье сидело так туго и неудачно сконструировано, что снять его без помощи было практически невозможно. Эпизод испортил ей настроение, и Слава эмоционально пожаловалась подписчикам на качество дорогой вещи.





«Кто так шьёт?» — возмущённо сказала артистка, подчеркнув, что даже высокая цена не гарантирует удобства.