Платье за полмиллиона рублей оказалось ловушкой: певица Слава застряла в примерочной
Певица Слава возмутилась, после того как застряла в платье 530 тысяч рублей
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) попала в неожиданно комичную, но неприятную ситуацию во время шопинга.
Артистка рассказала в своих соцсетях, что примерка мини-платья стоимостью 530 тысяч рублей превратилась в настоящую пытку: наряд оказался настолько неудобным, что она просто застряла в нём и не могла выбраться из примерочной.
По словам певицы, платье сидело так туго и неудачно сконструировано, что снять его без помощи было практически невозможно. Эпизод испортил ей настроение, и Слава эмоционально пожаловалась подписчикам на качество дорогой вещи.
«Кто так шьёт?» — возмущённо сказала артистка, подчеркнув, что даже высокая цена не гарантирует удобства.