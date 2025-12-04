Достижения.рф

Платье за полмиллиона рублей оказалось ловушкой: певица Слава застряла в примерочной

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) попала в неожиданно комичную, но неприятную ситуацию во время шопинга.



Артистка рассказала в своих соцсетях, что примерка мини-платья стоимостью 530 тысяч рублей превратилась в настоящую пытку: наряд оказался настолько неудобным, что она просто застряла в нём и не могла выбраться из примерочной.

По словам певицы, платье сидело так туго и неудачно сконструировано, что снять его без помощи было практически невозможно. Эпизод испортил ей настроение, и Слава эмоционально пожаловалась подписчикам на качество дорогой вещи.

«Кто так шьёт?» — возмущённо сказала артистка, подчеркнув, что даже высокая цена не гарантирует удобства.
Софья Метелева

