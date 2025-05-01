«Пап, я не хочу, не надо»: маленький сын певца Ярослава Сумишевского отказался становиться артистом

Ярослав Сумишевский (Фото: Инстаграм* @yaroslav_sumishevskiy)
Певец Ярослав Сумишевский рассказал о том, кем хочет стать его восьмилетний наследник. Несмотря на то, что Мирослав еще весьма мал, он уже осознал, что профессия артиста его не привлекает.
Со слов исполнителя трека «Мой сын», он бы хотел, чтобы сын любил музыку. Однако она его совсем не привлекает. Идти против желаний ребенка Сумишевский не стал. Он собирается поддерживать мальчика и в иных увлечениях.
Участник шоу «Маска» предложил сыну заняться каратэ, и Мирослав согласился. Боевое искусство ему нравится намного больше музыки. Но знаменитый папа все еще не теряет надежду, что мальчик забросил вокал не навсегда. Тем более, что в школе Мирослав поет. Сын артиста даже участвовал в конкурсе талантов, на котором исполнял детскую композицию.
Читайте также:
«Все как бы попроще»: Егор Крид не станет жениться на девушке, которая родит ему ребенка
Отдыхающая в Эмиратах сестра Жанны Фриске обратилась к матери по особенному поводу
«Не стыдно, как мужику?»: Бородин обратился к Козловскому после заявления о его покровителе
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Сына я хотел привлечь к музыке. Но он как-то без особого восторга это принял. Занимался несколько месяцев на фортепиано. Потом пришел и говорит: «Пап, я не хочу, не надо». Я ему предложил попробовать петь. Но он тоже не захотел», — рассказал Ярослав mk.ru.
Участник шоу «Маска» предложил сыну заняться каратэ, и Мирослав согласился. Боевое искусство ему нравится намного больше музыки. Но знаменитый папа все еще не теряет надежду, что мальчик забросил вокал не навсегда. Тем более, что в школе Мирослав поет. Сын артиста даже участвовал в конкурсе талантов, на котором исполнял детскую композицию.
Читайте также:
«Все как бы попроще»: Егор Крид не станет жениться на девушке, которая родит ему ребенка
Отдыхающая в Эмиратах сестра Жанны Фриске обратилась к матери по особенному поводу
«Не стыдно, как мужику?»: Бородин обратился к Козловскому после заявления о его покровителе
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева