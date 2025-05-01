«Все как бы попроще»: Егор Крид не станет жениться на девушке, которая родит ему ребенка

Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)
Певец Егор Крид во время стрима порассуждал об отношениях, браке и детях. Он заявил, что не считает нужным жениться на даме, которая родит ему малыша. Потом в соцсетях артист отметил, что его слова вырвали из контекста.
В Сети завирусился отрывок из прямого эфира Крида. Со слов певца, беременность не означает, что девушка сразу получит предложение о браке. Он уточнил, что без штампа в паспорте в дальнейшем, если отношения не заладятся, легче разойтись.
Из-за того, что многие фанаты поняли Егора неверно и стали критиковать, певец решил еще раз поднять эту тему уже после эфира. Он подчеркнул, что его ночные мысли «перевернули».
Еще Егор высказался о недоброжелателях после этой ситуации. Со слов певца, его критикуют уже долгое время, но из-за этого он становится лишь сильнее.
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«Ну вот сделали вы ребенка. Захотел ты, чтобы она была мамой твоих детей. А потом случилось что-то, и ты понимаешь, что не хочешь больше быть с этим человеком. Если вы не женаты, то все как бы попроще», — признался исполнитель хита «Будильник».
Из-за того, что многие фанаты поняли Егора неверно и стали критиковать, певец решил еще раз поднять эту тему уже после эфира. Он подчеркнул, что его ночные мысли «перевернули».
«Вырвать из контекста — сделать новость. Они схавают», — написал Крид в соцсетях.
Еще Егор высказался о недоброжелателях после этой ситуации. Со слов певца, его критикуют уже долгое время, но из-за этого он становится лишь сильнее.
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Ольга Енгалычева