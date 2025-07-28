«Подумала, что отравилась»: Ляйсан Утяшева призналась, как узнала о беременности

28 июля 2025, 16:17

Ляйсан Утяшева призналась, что приняла беременность дочерью за отравление грибами

Ляйсан Утяшева (Фото: Телеграм/utiashevaliasan)

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась историей о том, как узнала о второй беременности. В браке с комиком Павлом Волей на свет появились двое детей – 12-летний Роберт и 10-летняя София.





Как призналась Утяшева, о беременности дочерью она не подозревала до восьми недель. Плохое самочувствие она сначала приняла за отравление грибами. Тогда муж и сестра настояли на обследовании, после чего выяснилась настоящая причина недомогания.

«Я подумала, что отравилась грибами. Она у нас до сих пор грибы не любит. Дедушка принес грибы, и я, так вкусно, ведро грибов съела. А потом я понимаю, что что-то не так — меня полощет и полощет. Сильно. Мне Паша говорит: «Слушай, иди в больницу. Я боюсь. Вдруг это что-то серьезное». На меня опытная сестра посмотрела и сказала: «А давай-ка мы ХГЧ сдадим». А там уже восьмая неделя. Вот так София Павловна решила прийти сюрпризом», — вспоминала Ляйсан в эфире шоу FameTime TV.