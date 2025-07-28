«Подумала, что отравилась»: Ляйсан Утяшева призналась, как узнала о беременности
Ляйсан Утяшева призналась, что приняла беременность дочерью за отравление грибами
Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась историей о том, как узнала о второй беременности. В браке с комиком Павлом Волей на свет появились двое детей – 12-летний Роберт и 10-летняя София.
Как призналась Утяшева, о беременности дочерью она не подозревала до восьми недель. Плохое самочувствие она сначала приняла за отравление грибами. Тогда муж и сестра настояли на обследовании, после чего выяснилась настоящая причина недомогания.
«Я подумала, что отравилась грибами. Она у нас до сих пор грибы не любит. Дедушка принес грибы, и я, так вкусно, ведро грибов съела. А потом я понимаю, что что-то не так — меня полощет и полощет. Сильно. Мне Паша говорит: «Слушай, иди в больницу. Я боюсь. Вдруг это что-то серьезное». На меня опытная сестра посмотрела и сказала: «А давай-ка мы ХГЧ сдадим». А там уже восьмая неделя. Вот так София Павловна решила прийти сюрпризом», — вспоминала Ляйсан в эфире шоу FameTime TV.Во время второй беременности Утяшева продолжала работать в проекте «Танцы» на телеканале ТНТ. Костюмеры принялись перешивать наряды, чтобы скрыть ее живот. Съемочная группа видела, насколько тяжело спортсменке давалась работа. Несмотря на сильный токсикоз, она все равно выходила на сцену с широкой улыбкой.