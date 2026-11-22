22 ноября 2026, 18:01

Певица Зара отказалась от дорогих билетов на концерты из-за зарплат фанатов

Зара (Фото: Instagram* / @zara_music)

Певица Зара рассказала, почему не спешит повышать стоимость билетов на свои концерты, несмотря на то что некоторые коллеги устанавливают значительно более высокие цены. Артистка считает важным учитывать финансовые возможности своей аудитории и не хочет делать выступления недоступными для поклонников. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Зары, в Санкт-Петербурге билеты на её концерты сейчас стоят от полутора до восьми тысяч рублей. При этом она знает, что другие исполнители могут предлагать билеты за 10, 15 и даже 20 тысяч, но сама не считает нужным ориентироваться на такие расценки.



Артистка предпочитает сохранять доступную стоимость выступлений, чтобы на её концерты могли приходить люди с разным уровнем дохода. Для певицы возможность встретиться со своей публикой важнее, чем увеличение цен на билеты.





«У меня в Петербурге билеты стоят от полутора тысяч до восьми тысяч. Мои коллеги делают 10-15-20 — нет! Я знаю, какой у меня зритель, я понимаю его платежеспособность. У меня очень много интеллигентных людей, учителей, докторов — люди, у которых небольшие зарплаты. И для меня важно, чтобы они пришли на мои концерты, поэтому я не поднимаю», — объяснила Зара.