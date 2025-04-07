Солист группы «Челси» Алексей Корзин сообщил о смерти любимой 34-летней жены

Алексей Корзин (фото: ВКонтакте @korzzzzin)
Солист группы «Челси» сообщил о трагедии, которая произошла в его семье. 23 марта скончалась его супруга Екатерина, однако рассказать об этом он смог только спустя две недели.
Алексей Корзин в личном блоге опубликовал видео с женой и написал пост-прощание, в котором вспомнил, как познакомился с будущей женой в соцсети, и отметил, что в тот момент даже представить не мог, что когда-нибудь ему придётся похоронить возлюбленную.
Подробностей смерти 34-летней Екатерины певец не раскрыл. В трудную минуту его поддержала телеведущая Яна Чурикова, из поста которой следует, что женщина умерла во сне.
Теперь Алексей остался с двоими детьми – сыном Петром, родившимся в 2016 году, и сыном Гошей 2021 года рождения.
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«Когда-то, в далеком 2013-м, ты написала мне сюда, во „Вконтакте“. Мы встретились, и я спел для тебя „Stand by Me“. Тогда я и подумать не мог, какая история нас ждёт… А ты как будто все знала наперёд… Лети, моя Катюня… Мой ангел… Моя любовь… Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моём сердце…», – написал Корзин.Алексей и Екатерина Корзины с ребёнком (фото: ВКонтакте @korzzzzin))
Подробностей смерти 34-летней Екатерины певец не раскрыл. В трудную минуту его поддержала телеведущая Яна Чурикова, из поста которой следует, что женщина умерла во сне.
Теперь Алексей остался с двоими детьми – сыном Петром, родившимся в 2016 году, и сыном Гошей 2021 года рождения.
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Анастасия Чинкова