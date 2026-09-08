«Ушла целая эпоха»: Ольга Погодина впервые вышла в свет после смерти Алексея Пиманова
Актриса Ольга Погодина появилась на премьере последнего фильма Алексея Пиманова
49-летняя Ольга Погодина впервые появилась на публике после смерти своего супруга Алексея Пиманова. Актриса пришла на премьеру его последней картины — фильма «Охота на императора». Об этом сообщает Woman.ru.
Для Погодиной этот вечер стал особенно тяжелым: она признается, что до сих пор не может смириться с потерей мужа. Однако завершить работу над картиной и представить ее зрителям считает своим долгом.
«Пережить потерю не удается, но я должна выпустить эту картину — потому что у меня просто нет другого выхода. У режиссера есть возможность сделать так, чтобы его слышали даже после смерти... Не должно было так случиться, и здесь должен был стоять наш любимый, единственный и неповторимый человек. Я наберусь наглости сказать, что Алексей — это легенда. По-настоящему, ушла целая эпоха, и люди это поймут со временем. Он был очень человечным», — отметила Погодина.Актриса подчеркнула, что фильм теперь стал для нее не только последней режиссерской работой мужа, но и возможностью сохранить его голос и память о нем. Погодина призналась, что принять произошедшее пока не получается, однако она старается сделать все, чтобы картина все же дошла до зрителей.