«Папа умер в 62 года от рака поджелудочной»: Надежда Ангарская рассказала о семейной трагедии

Надежда Ангарская (Фото: соцсети)
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская пожаловалась на плохую наследственность и рассказала о болезнях своих родителей.
«У меня очень "хорошая" наследственность. У мамы сахарный диабет второго типа, у папы был сахарный диабет второго типа, в итоге рак поджелудочной железы в 62 года. Когда приехала в Москву, после моих первых съемок в Comedy Woman (август 2010 года), через четыре дня моего папы не стало», — рассказала Ангарская.
Она также рассказала, что долго не могла похудеть, а позже анализы показали сильно повышенный инсулин в крови. Тогда врачи посадили ее на строжайшую диету. Девушка могла есть только отварную рыбу, курицу, мясо и овощи, кроме тех, в которых содержится сахар. Историей своего пути к стройности Ангарская делится в Telegram-канале.
«Завтрак либо пропускала, либо, если очень сильно хотелось, то было яйцо. Всё. Вода, кофе, чай. Всё это без сахара, естественно», — уточняла Ангарская.
Уже через месяц вес начал снижаться, а Ангарская радовалась, что вовремя обратилась к врачам.
Читайте также:
Ангарская ответила на критику Стоянова после съемок в шоу «Один в один»
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о своем страшном диагнозе
«Может себе позволить»: Раскрыты гонорары Саши Петрова, купившего особняк на Рублёвке
Элина Позднякова