28 ноября 2026, 19:08

Александр Олешко заявил, что живёт в браке 16 лет и скрывает жену от публики

Александр Олешко (Фото: кадр из фильма «Главный»)

Актёр Александр Олешко в интервью Лауре Джугелия на VK Видео сообщил, что состоит в тайном браке уже 16 лет.





Имя супруги артист не раскрывает до сих пор — по его словам, к шоу-бизнесу она отношения не имеет. Олешко лишь рассказал, что с будущей женой он познакомился через общих друзей и назвал эту встречу судьбой.

«Бывает, что люди соединяются совершенно неожиданно и не могут жить уже друг без друга. Если люди смотрят в одном направлении, союз будет очень крепким», — рассказал он.