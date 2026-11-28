«Это судьба»: Александр Олешко впервые заговорил о браке, который прятал 16 лет
Александр Олешко заявил, что живёт в браке 16 лет и скрывает жену от публики
Актёр Александр Олешко в интервью Лауре Джугелия на VK Видео сообщил, что состоит в тайном браке уже 16 лет.
Имя супруги артист не раскрывает до сих пор — по его словам, к шоу-бизнесу она отношения не имеет. Олешко лишь рассказал, что с будущей женой он познакомился через общих друзей и назвал эту встречу судьбой.
«Бывает, что люди соединяются совершенно неожиданно и не могут жить уже друг без друга. Если люди смотрят в одном направлении, союз будет очень крепким», — рассказал он.Александр добавил, что между ними царит полное взаимопонимание и они даже не ревнуют друг друга. Детей у пары нет. Раньше актёр хотел детей, но со временем смирился с положением.