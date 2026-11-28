28 ноября 2026, 18:37

Продюсер Рудченко: Macan приумножит популярность после возвращения на сцену

Андрей Косолапов (Фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) завершил срочную службу в армии. Музыкальный продюсер Павел Рудченко заявил, что после возвращения на сцену артист может приумножить свою популярность.





В беседе с изданием «Абзац» Рудченко допустил, что в творчестве музыкант сделает упор на патриотизм и служение Родине.

«Спрос на Macan как на артиста будет, так как он не исчезал из информационного пространства [во время службы]. Зритель его не забыл, поэтому рэпер, ничего абсолютно не теряя, вернётся к своей обычной концертной жизни и, возможно, даже нарастит определённые возможности. Он может сделать упор на теме патриотизма и служения Родине в творчестве и даже может побороться с SHAMAN за эту тематику», — предположил эксперт.