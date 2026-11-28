Тимур Батрутдинов честно рассказал, что его «накрывает»
Тимур Батрутдинов рассказал о кризисе среднего возраста в 48 лет
48-летний Тимур Батрутдинов стал гостем шоу «Кстати», где рассказал, как переживает кризис среднего возраста.
Батрутдинов связал свой новый психоэмоциональный период с тем, что у него нет ребёнка. Он обратил внимание: у коллег в студии, Азамата Мусагалиева и Гарика Харламова, дети уже есть.
«Периодически да, накатывает. Тем более у вас уже есть самое главное, что у мужчины должно быть, — дети. Гарик — отец двух замечательных дочек», — сказал артист.Кроме того, Тимур объяснил, как держит форму: с утра он встаёт на эллипс, затем делает сто отжиманий — четыре подхода по двадцать пять — и сто приседаний. Дополнительное правило — не есть после шести.