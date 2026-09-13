«Папа, я дома!»: Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в Британии из-за возвращения

13 сентября 2026, 12:54

Page Six: Принца Гарри и Маркл высмеяли из-за возвращения в Великобританию

Меган Маркл (Фото: кадр из фильма «Когда летят искры» (2014)

В британской версии шоу «Saturday Night Live» вышёл эпизод с пародией на принца Гарри и Меган Маркл после их возвращения в Великобританию. Об этом сообщает Page Six.





В сценке актёры Джек Шеп и Айоаде Бамгбойе, играющие герцога и герцогиню Сассекских, приезжают в замок Балморал в Шотландии к королю Карлу III (Ларри Дин) и королеве Камилле (Эмма Сиди). Информация приводится 13 сентября.





«Папа, я дома!» — произносит принц Гарри.

«Привет, милый Гарри. И прекрасная Меган, такая же смуглая, как всегда», — обращается королева Камилла.

«Привет, королева-мачеха. Я принесла тебе подарок. Это лед. Я сделала его сама. Могу поделиться рецептом. Я своего рода волшебница на кухне», — говорит актриса в роли Меган Маркл, намекая на кулинарные способности герцогини.