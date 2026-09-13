«Папа, я дома!»: Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в Британии из-за возвращения
Page Six: Принца Гарри и Маркл высмеяли из-за возвращения в Великобританию
В британской версии шоу «Saturday Night Live» вышёл эпизод с пародией на принца Гарри и Меган Маркл после их возвращения в Великобританию. Об этом сообщает Page Six.
В сценке актёры Джек Шеп и Айоаде Бамгбойе, играющие герцога и герцогиню Сассекских, приезжают в замок Балморал в Шотландии к королю Карлу III (Ларри Дин) и королеве Камилле (Эмма Сиди). Информация приводится 13 сентября.
«Папа, я дома!» — произносит принц Гарри.Карл III предполагает, что у супругов закончились деньги после сделки со стримингом Netflix. Герцог Сассекский отвечает, что им заплатили $60 млн, которых хватило ненадолго.
«Привет, милый Гарри. И прекрасная Меган, такая же смуглая, как всегда», — обращается королева Камилла.Таким образом редакторы шоу сделали отсылку к заявлению Меган Маркл и принца Гарри в интервью с Опрой Уинфри. Тогда супруги сообщили, что член королевской семьи спрашивал, насколько тёмная кожа у их сына Арчи. Позже это заявление опровергли принц Уильям и Елизавета II.
«Привет, королева-мачеха. Я принесла тебе подарок. Это лед. Я сделала его сама. Могу поделиться рецептом. Я своего рода волшебница на кухне», — говорит актриса в роли Меган Маркл, намекая на кулинарные способности герцогини.Следом принц Гарри заявляет, что его супруга «нанимает лучших поваров». В эпизоде также появляется премьер-министр Великобритании Энди Бернем в исполнении Джорджа Форакреса. Политик говорит паре, что отсутствие статуса членов королевской семьи «вовсе не означает, что жизнь должна быть плохой».
7 сентября король Великобритании разъяснил статус принца Гарри и Меган Маркл после их возвращения в Великобританию, сообщала газета Daily Mail. Издание ссылается на письмо, которое главный придворный короля лорд-камергер двора Ричард Беньон направил «высокопоставленным заинтересованным лицам» в кабмине Великобритании. В письме утверждается, что возвращение сына короля и его невестки после шестилетнего проживания в Соединённых Штатах ничего не меняет в их статусе.