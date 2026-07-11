Принц Гарри занимался йогой с козлами и не смог защитить свои «королевские драгоценности»
В Великобритании во время благотворительного занятия так называемой «козлиной йогой» пострадал принц Гарри. Об этом стало известно 11 июля.
Инцидент произошёл, когда наследник британского престола выполнял упражнение лёжа на спине — на него неожиданно запрыгнул козлёнок и случайно нанёс удар в область паха. Информацию приводит The Independent.
Присутствовавшие на мероприятии восприняли произошедшее с юмором. В зале раздался смех, а один из гостей пошутил, что королевской охране не удалось уберечь «королевские драгоценности».
Ранее Меган Маркл поделилась личными моментами из отношений с принцем Гарри. Подробности в нашем материале.
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