Принц Гарри занимался йогой с козлами и не смог защитить свои «королевские драгоценности»

11 июля 2026, 22:23

Принц Гарри занимался йогой с козлами и получил в пах

Фото: istockphoto/michelangeloop

В Великобритании во время благотворительного занятия так называемой «козлиной йогой» пострадал принц Гарри. Об этом стало известно 11 июля.