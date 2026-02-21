Достижения.рф

«То ли аплодировать, то ли перекреститься»: Поплавская пришла в ужас от свежего фото Пугачевой

Актриса Поплавская высмеяла новое фото Аллы Пугачевой
Яна Поплавская (Фото: Telegram @alla_orfey)

Актриса Яна Поплавская не упустила возможности резко высказаться в адрес Аллы Пугачевой. На этот раз поводом стала свежая публикация Примадонны в соцсетях, пишет «Стархит».



Артистка отреагировала на недавний снимок Аллы Борисовны, живущей нынче на Кипре и избегающей публичности. Поплавская с иронией прокомментировала внешний вид певицы, предположив, что та прибегла к пластической хирургии.

«Все видели новое фото Аллы Пугачевой? Даже не знаю, то ли аплодировать, то ли перекреститься…», — написала Поплавская в личном блоге.
Алла Пугачева (Фото: Instagram* / @alla_orfey)
По ее мнению, слава Пугачевой построена не на выдающемся таланте, а на напористости и грамотном пиаре. Поплавская подчеркнула, что певица сама присвоила себе титул «Примадонны», а СМИ лишь подхватили и растиражировали это обозначение.

Александр Огарёв

