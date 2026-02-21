«То ли аплодировать, то ли перекреститься»: Поплавская пришла в ужас от свежего фото Пугачевой

21 февраля 2026, 06:26

Актриса Поплавская высмеяла новое фото Аллы Пугачевой

Яна Поплавская (Фото: Telegram @alla_orfey)

Актриса Яна Поплавская не упустила возможности резко высказаться в адрес Аллы Пугачевой. На этот раз поводом стала свежая публикация Примадонны в соцсетях, пишет «Стархит».





Артистка отреагировала на недавний снимок Аллы Борисовны, живущей нынче на Кипре и избегающей публичности. Поплавская с иронией прокомментировала внешний вид певицы, предположив, что та прибегла к пластической хирургии.



«Все видели новое фото Аллы Пугачевой? Даже не знаю, то ли аплодировать, то ли перекреститься…», — написала Поплавская в личном блоге.