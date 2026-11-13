«Папин клон»: Максим Галкин* опубликовал редкое фото с 13-летним сыном

13 ноября 2026, 10:52

Юморист Максим Галкин* опубликовал редкое фото с 13-летним сыном

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Юморист Максим Галкин* опубликовал в личном блоге фото с 13-летним сыном Гарри.





На фото Максим* и Гарри позируют в интерьере особняка. Шоумен одет в светлую водолазку и джинсы, его наследник — в тёмную футболку с кардиганом и свободные брюки. Оба стоят рядом, держа руки в карманах, и смотрят в камеру.

Максим Галкин* с сыном (Фото: Instagram** @maxgalkinru) Подписчики артиста активно отреагировали на публикацию. В комментариях они отметили, что сын растёт копией отца.

«Бог мой, как вырос Гарик», «Папина копия, такой же красавец растёт», «Папин клон», «С ума сойти, уже почти ростом с вас», «Очень на вас похож», «Красивый парень растёт», «Вылитый Максим», — написали поклонники.