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«Папин клон»: Максим Галкин* опубликовал редкое фото с 13-летним сыном

Юморист Максим Галкин* опубликовал редкое фото с 13-летним сыном
Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Юморист Максим Галкин* опубликовал в личном блоге фото с 13-летним сыном Гарри.



На фото Максим* и Гарри позируют в интерьере особняка. Шоумен одет в светлую водолазку и джинсы, его наследник — в тёмную футболку с кардиганом и свободные брюки. Оба стоят рядом, держа руки в карманах, и смотрят в камеру.

Максим Галкин* с сыном (Фото: Instagram** @maxgalkinru)
Подписчики артиста активно отреагировали на публикацию. В комментариях они отметили, что сын растёт копией отца.
«Бог мой, как вырос Гарик», «Папина копия, такой же красавец растёт», «Папин клон», «С ума сойти, уже почти ростом с вас», «Очень на вас похож», «Красивый парень растёт», «Вылитый Максим», — написали поклонники.
Галкин* вместе с певицей Аллой Пугачёвой воспитывает двоих детей. Помимо Гарри, супруги растят дочь Елизавету. Двойняшки родились 18 сентября 2013 года благодаря суррогатной матери.

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Ольга Щелокова

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