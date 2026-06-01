«Папина дочка» вышла замуж и намекнула на беременность
Актриса Мирослава Карпович поделилась радостной новостью. Она вышла замуж и намекнула на скорое пополнение в семье.
В своем блоге звезда опубликовала снимок, на котором прикрывает живот рукой. Знаменитость подписала его: «Мама. Семья. Жена. Люблю Вас».
Ранее сообщалось, что Карпович долгое время не рассматривала коллег по цеху в качестве потенциальных партнеров, предпочитая дружеские отношения. Учеба в театральном вузе лишь укрепила её в этом мнении. Тем не менее, слухи о романах актрисы с известными артистами ходили регулярно.
В числе предполагаемых избранников называли Филиппа Бледного (известен по роли Веника в сериале «Папины дочки»). Пара часто появлялась вместе на светских мероприятиях, однако Карпович всегда опровергала догадки поклонников. Позже выяснилось, что Бледный состоит в отношениях с Анастасией Сиваевой.
