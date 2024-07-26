«Хозяйство» Прилучного и нелепая грудь Костенко: зачем Карпович прилетела на Мальдивы вслед за бывшим

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Сразу несколько известных персон из российского шоубиза нежатся на лазурном берегу Мальдив. Для звезды «Мажора» Павла Прилучного и его супруги отдых на островах уже стал традицией. Предпочтение курорту с белым песком отдала и бывшая пассия артиста Мирослава Карпович. О том, что связывает актеров в настоящее время и на что обратили внимание пользователи Сети расскажет редакция «Радио 1».
Что Карпович делает на Мальдивах
Фото: соцсети М. Карпович38-летняя Мирослава Карпович прилетела на остров в компании молодого человека, предполагают поклонники артистки.
«Счастлива. Мое лучшее утро», — подписала одну из своих публикаций Карпович.
О том, что в личной жизни знаменитости произошли перемены, стало известно в январе прошлого года. Тогда звезда «Папиных дочек» поделилась с аудиторией новостью о том, что новогодние праздники провела в компании избранника. Имя возлюбленного знаменитость не раскрыла. Несмотря на заявления артистки о насыщенной личной жизни, часть ее фанатов полагают, что выбор места отдыха случайным не является и Карпович намеренно прилетела на остров, где проводит время ее бывший возлюбленный.
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Отношения Прилучного и Карпович
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
Впервые Павел Прилучный был замечен в компании Мирославы Карпович еще будучи женатым. В июне 2020 года пару заметили в Петербурге. Сами актеры афишировать отношения не спешили. Некоторое время спустя Прилучный и Карпович вновь попали в поле зрения прессы. Пара отправилась вместе с детьми актера на отдых в Крым. Тогда же появилась информация, что артисты съехались, и Карпович хозяйничает в доме коллеги.
В это время на артистку обрушился шквал негативных комментариев. Пользователи соцсетей обвиняли актрису в разрушении семьи Прилучного. Не прошла мимо критики в адрес актрисы и блогер Лена Миро.
«Известная разлучница мадам Карпович, быстро прибравшая к рукам хозяйство Павла Прилучного, начала сохнуть. Кости, дряблая кожа, сморщенное всё, будто женщине глубоко за 50. Что происходит? Болезнь, что ли, какая? Сомневаюсь. На диетах и болезнях так не худеют — это нервы. Пойди и повоюй с бывшей-то. Ублажи мужа. Свари борща. Пообщайся с детьми от предыдущего брака. А ведь нужно еще, чтобы дома царил уют и горел абажур над столом», — негодовала блогер.
Расставание актеров, свадьба с Брутян
Отношения Карпович и Прилучного продлились недолго. Причина, по которой пара разорвала отношения, неизвестна. Примечательно, что уже летом 2022 года Прилучный внезапно сообщил о скорой свадьбе с 26-летней актрисой Зепюр Брутян, о которой до этого ни разу не упоминал. Актер через соцсети поблагодарил Карпович за всё, что с ними было, и назвал ее прекрасным человеком.
Тарасов и Костенко на Мальдивах
Фото: соцсети А. Костенко
Бывший муж Ольги Бузовой также регулярно выбирает Мальдивы для отдыха с семьёй. Вот и в этот раз футболист вместе со своей супругой Анастасией Костенко и четырьмя детьми поделился кадрами из отпуска. Фотографии в социальных сетях знаменитостей не оставили общественность равнодушной. Одни отмечают прекрасный внешний вид модели после четырех родов, а другие, напротив, обеспокоены изменениями в формах.
«Бюст как будто слипся, смотрится некрасиво», «У Костенко нелепая грудь», «Ей – (Костенко – прим.ред) снова пора под нож», — негодуют подписчики модели.Читайте также:
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Анастасия Хохлова