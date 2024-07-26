«Хозяйство» Прилучного и нелепая грудь Костенко: зачем Карпович прилетела на Мальдивы вслед за бывшим

Сразу несколько известных персон из российского шоубиза нежатся на лазурном берегу Мальдив. Для звезды «Мажора» Павла Прилучного и его супруги отдых на островах уже стал традицией. Предпочтение курорту с белым песком отдала и бывшая пассия артиста Мирослава Карпович. О том, что связывает актеров в настоящее время и на что обратили внимание пользователи Сети расскажет редакция «Радио 1».