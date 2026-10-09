«Папины дочки» могут пополниться: фанаты снова обсуждают возможную беременность Арзамасовой
31-летняя Лиза Арзамасова вновь заставила поклонников гадать, не ждёт ли она третьего ребёнка. Звезда сериала «Папины дочки» опубликовала в личном блоге видео с детьми, на котором пользователи заметили округлившийся живот актрисы. Кадры тут же спровоцировали новую волну обсуждений возможного пополнения в семье.
Слухи о беременности Арзамасовой появились ещё летом. Тогда актрису заметили на детском празднике в свободном платье, которое, как показалось некоторым наблюдателям, не скрывало изменений в её фигуре. С тех пор поклонники продолжают внимательно следить за публикациями Лизы и искать намёки на возможное интересное положение.
При этом супруг артистки, 52-летний фигурист и продюсер Илья Авербух, ранее категорически опровергал подобные предположения. Когда его спросили о третьей беременности жены, он не оставил пространства для двусмысленных трактовок.
«Нет, точно, 100% нет!» — заявил спортсмен.Однако обсуждения не утихли. Дополнительный интерес к теме возник после того, как Авербух появился на свадьбе фигуристки Евгении Медведевой без супруги. В социальных сетях предположили, что Лиза могла пропустить мероприятие из-за токсикоза. Впрочем, никаких подтверждений этой версии не появилось, поэтому она осталась лишь догадкой пользователей.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в 2020 году. Их отношения с самого начала привлекали внимание публики, в том числе из-за разницы в возрасте — почти 22 года. Несмотря на обсуждения личной жизни, супруги продолжают делиться семейными моментами с поклонниками.
Пока ни сама Арзамасова, ни Авербух не подтвердили появившиеся слухи о третьем ребёнке. Округлившийся живот на видео и отсутствие фигуриста на семейном мероприятии остаются поводами для догадок, но не доказательствами беременности. Поэтому поклонникам остаётся ждать, решит ли актриса сама прокомментировать разговоры о возможном пополнении.