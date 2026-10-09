«Папины дочки» могут пополниться: фанаты снова обсуждают возможную беременность Арзамасовой

09 октября 2026, 18:58

Лизу Арзамасову заподозрили в третьей беременности после нового видео с детьми

Лиза Арзамасова (Фото: Instagram* / @liza_arzamasova)

31-летняя Лиза Арзамасова вновь заставила поклонников гадать, не ждёт ли она третьего ребёнка. Звезда сериала «Папины дочки» опубликовала в личном блоге видео с детьми, на котором пользователи заметили округлившийся живот актрисы. Кадры тут же спровоцировали новую волну обсуждений возможного пополнения в семье.





Слухи о беременности Арзамасовой появились ещё летом. Тогда актрису заметили на детском празднике в свободном платье, которое, как показалось некоторым наблюдателям, не скрывало изменений в её фигуре. С тех пор поклонники продолжают внимательно следить за публикациями Лизы и искать намёки на возможное интересное положение.



При этом супруг артистки, 52-летний фигурист и продюсер Илья Авербух, ранее категорически опровергал подобные предположения. Когда его спросили о третьей беременности жены, он не оставил пространства для двусмысленных трактовок.





«Нет, точно, 100% нет!» — заявил спортсмен.