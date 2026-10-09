Влюблённые как подростки: Никола Пельтц забралась на спину мужа

09 октября 2026, 18:29

Никола Пельтц прокатилась на спине Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц (Фото: Instagram* / @nicolaannepeltzbeckham)

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм продолжают доказывать, что романтика в их отношениях никуда не исчезла даже спустя несколько лет после свадьбы. Супруги с удовольствием делятся нежными моментами из личной жизни, а новые кадры дочери миллиардера Нельсона Пельтца вновь привлекли внимание поклонников.