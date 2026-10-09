Влюблённые как подростки: Никола Пельтц забралась на спину мужа
Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм продолжают доказывать, что романтика в их отношениях никуда не исчезла даже спустя несколько лет после свадьбы. Супруги с удовольствием делятся нежными моментами из личной жизни, а новые кадры дочери миллиардера Нельсона Пельтца вновь привлекли внимание поклонников.
На опубликованном видео Никола забралась на спину 27-летнего Бруклина, и тот понёс жену на себе. Девушка не скрывала радости, звонко смеялась и явно наслаждалась происходящим.
Сам Бруклин тоже выглядел довольным и с улыбкой поддерживал необычную затею супруги.
Романтическую сцену пара сняла в тоннеле, напоминающем парковку. Для прогулки влюблённые выбрали парные чёрные образы. Никола дополнила наряд туфлями на высоком каблуке и небольшой сумочкой в тон — даже во время забавы с мужем она не забыла о стильном образе.
Поклонники не впервые наблюдают за проявлениями нежности между супругами. Никола и Бруклин регулярно делятся совместными кадрами и не стесняются показывать свои чувства на публике, создавая впечатление, будто медовый месяц у них до сих пор не закончился.
Недавно сын Дэвида и Виктории Бекхэм вместе с женой посетил показ Balenciaga в Париже. Звёздная пара оказалась в центре внимания, но обсуждали не только их выход в свет: поклонники заметили, что в волосах 27-летнего Бруклина стали появляться седые пряди. Теперь же супруги снова напомнили публике о своей романтичной стороне.
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