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«Я мать-самка»: Роза Сябитова раскрыла шокирующие детали своего детства

Телеведущая Роза Сябитова связала своё трудное детство с отношением к внукам
Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Телеведущая и сваха Роза Сябитова на премьере фильма «За любовь» рассказала о своём детстве в семье с пьющими родителями.



В беседе с Пятым каналом Роза Раифовна заявила, что именно этот опыт сформировал её как «мать-самку» для собственных детей и внуков. Сябитова отметила, что Москва «сломала» её родителей, и они начали решать свои проблемы с помощью алкоголя.

«Я из семьи алкоголиков, я про это много писала, рассказывала. Встретились два молодых человека со своими проблемами — стали пить... Пили-пили-пили, родили детей», — поделилась телеведущая.
Несмотря на тяжёлое прошлое, сваха подчеркнула, что это не помешало ей стать семейным человеком.
«Я абсолютна семейная, я абсолютная мать-самка, я супербабушка. Я обожаю своих внуков. Я для внуков всё сделаю», — добавила она.
Ранее Роза Сябитова заступилась за «сыночек-корзиночек». Она назвала их заботливыми и верными мужьями.

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Ольга Щелокова

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