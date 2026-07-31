«Я мать-самка»: Роза Сябитова раскрыла шокирующие детали своего детства

31 июля 2026, 10:19

Телеведущая Роза Сябитова связала своё трудное детство с отношением к внукам

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Телеведущая и сваха Роза Сябитова на премьере фильма «За любовь» рассказала о своём детстве в семье с пьющими родителями.





В беседе с Пятым каналом Роза Раифовна заявила, что именно этот опыт сформировал её как «мать-самку» для собственных детей и внуков. Сябитова отметила, что Москва «сломала» её родителей, и они начали решать свои проблемы с помощью алкоголя.

«Я из семьи алкоголиков, я про это много писала, рассказывала. Встретились два молодых человека со своими проблемами — стали пить... Пили-пили-пили, родили детей», — поделилась телеведущая.

«Я абсолютна семейная, я абсолютная мать-самка, я супербабушка. Я обожаю своих внуков. Я для внуков всё сделаю», — добавила она.