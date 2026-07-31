Кристина Орбакайте впервые за долгое время вывела в свет 15-летнего сына — фото

31 июля 2026, 10:37

Кристина Орбакайте посетила кинотеатр в Монако с младшим сыном Дени Байсаровым

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте появилась на публике в Монако вместе с младшим сыном Дени Байсаровым. Артистка поделилась соответствующими кадрами в личном блоге.





Кристина и Дени посетили кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Одиссея». После сеанса исполнительница рассказала об эмоциях с этой прогулки и похода в кино.

«Мы не смогли упустить просмотр самого обсуждаемого сейчас фильма. Нам с Дени понравился. Критики, извините», — написала она.