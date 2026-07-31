Кристина Орбакайте впервые за долгое время вывела в свет 15-летнего сына — фото
Кристина Орбакайте посетила кинотеатр в Монако с младшим сыном Дени Байсаровым
Певица Кристина Орбакайте появилась на публике в Монако вместе с младшим сыном Дени Байсаровым. Артистка поделилась соответствующими кадрами в личном блоге.
Кристина и Дени посетили кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Одиссея». После сеанса исполнительница рассказала об эмоциях с этой прогулки и похода в кино.
«Мы не смогли упустить просмотр самого обсуждаемого сейчас фильма. Нам с Дени понравился. Критики, извините», — написала она.Напомним, что Орбакайте родила сына от предпринимателя Руслана Байсарова. Пара прекратила отношения в 2001 году, а спустя восемь лет они устроили публичные разбирательства. Певица тогда заявила, что бывший возлюбленный похитил ребёнка. Бизнесмен действительно увёз Дени на каникулы в Чечню и не вернул домой к началу учебного года.