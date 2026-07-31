Дмитрий Дибров появился на публике с новой спутницей и сыном от Полины Дибровой
66-летний Дмитрий Дибров провёл вечер в ресторане в компании новой возлюбленной Екатерины Гусевой и 16-летнего сына от брака с Полиной Дибровой Александра. Соответствующие кадры в личном блоге опубликовала возлюбленная телеведущего.
Екатерина с юмором сравнила свой скромный ужин с основательным заказом Дмитрия. Она указала на лист салата в своей тарелке и большую чашку супа у Диброва.
«Посмотрите на еду нутрициолога и на еду нормальных людей из Ростова», — отметила женщина.Шоумен тут же уточнил, что это уха. Озадаченно разглядывая сервировку с сухим льдом, он посетовал: «Я не знаю, что здесь есть». Сын телеведущего Александр, похоже, не слишком проникся ресторанным антуражем.
«Он грустный, потому что ему такого не принесли, вместо этого он вынужден есть суши», — с лёгкой иронией объяснил настроение юноши Дмитрий.Ранее Дибров рассказал о реабилитации после травмы. Он получил её после недавнего падения в одном из столичных клубов.