Дмитрий Дибров появился на публике с новой спутницей и сыном от Полины Дибровой

31 июля 2026, 11:30

Дмитрий Дибров и Екатерина Гусева (Фото: Instagram* @grushevskiymikhail)

66-летний Дмитрий Дибров провёл вечер в ресторане в компании новой возлюбленной Екатерины Гусевой и 16-летнего сына от брака с Полиной Дибровой Александра. Соответствующие кадры в личном блоге опубликовала возлюбленная телеведущего.





Екатерина с юмором сравнила свой скромный ужин с основательным заказом Дмитрия. Она указала на лист салата в своей тарелке и большую чашку супа у Диброва.

«Посмотрите на еду нутрициолога и на еду нормальных людей из Ростова», — отметила женщина.

«Он грустный, потому что ему такого не принесли, вместо этого он вынужден есть суши», — с лёгкой иронией объяснил настроение юноши Дмитрий.