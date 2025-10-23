Юрий Николаев: чувствую себя лучше после госпитализации
Народный артист России Юрий Николаев впервые отреагировал на сообщения СМИ о госпитализации. Как сообщает «Абзац», телеведущий несколько дней провел в больнице с обострением болезни легких.
Артист отказался уточнять детали, но отметил, что сейчас его состояние улучшилось.
«Чувствую себя лучше. Я бы не хотел распространяться на эту тему. Извините», — сказал Николаев.
Ранее телеведущий не раз сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В 2007 году ему диагностировали рак кишечника, а спустя несколько лет — рак легких. Опухоль удалили в 2014-м. В 2024 году артист перенес пневмонию, а затем получил перелом ноги после падения.