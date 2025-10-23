Юрий Николаев: ​чувствую себя лучше после госпитализации

23 октября 2025, 10:21

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Народный артист России Юрий Николаев впервые отреагировал на сообщения СМИ о госпитализации. Как сообщает «Абзац», телеведущий несколько дней провел в больнице с обострением болезни легких.





Артист отказался уточнять детали, но отметил, что сейчас его состояние улучшилось.





«Чувствую себя лучше. Я бы не хотел распространяться на эту тему. Извините», — сказал Николаев.