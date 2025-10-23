«Точно не певица номер один»: Соседов раскритиковал Семенович за отсутствие таланта
Музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о творчестве певицы и бывшей солистки группы «Блестящие» Анны Семенович.
В интервью Общественной Службе Новостей он выразил мнение, что артистка не обладает вокальными данными, поэтому не должна выходить на сцену.
«Семенович – это точно не певица номер один в мире. Я думаю, что со мной согласятся многие: нет там вокальных данных, не было и уже никогда не будет. Да, была она в этих «Блестящих», но и участницы этого ансамбля никогда петь не умели. Просто в нулевые была мода на женские музыкальные коллективы, поэтому набирали в группы девиц с видными формами, чтобы привлечь мужскую аудиторию. Вот и всё. И Семенович просто продукт той эпохи», — заявил Соседов.Он добавил, что артистке лучше сосредоточиться на фигурном катании, где она, по его мнению, действительно могла проявить талант. Критик подчеркнул, что не стремится оскорбить певицу, а лишь высказывает объективную оценку.
«Почему Семенович считает, что я злой человек и неприятный? Я, между прочим, её никогда не оскорблял. Я всего лишь констатирую факты. Нет у неё голоса, нет… Ей остается с этим только смириться», — отметил Соседов.Ранее Анна Семенович пообщалась с поклонниками в прямом эфире и рассказала, что ей не раз предлагали принять участие в телепроекте «ВИА Суперстар!» в составе группы «Блестящие». Однако певица отказалась, пояснив, что не хочет выходить на сцену, пока в жюри шоу находится Сергей Соседов.