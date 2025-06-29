Звезда сериала «След» Евгений Кулаков бросил съемки в РФ и переехал в Израиль ради спасения сына

29 июня 2025, 17:49

Актер Евгений Кулаков уехал с семьей в Израиль

Евгений Кулаков (Фото: Инстаграм* @kulakovv.evgen)

Звезда сериала «След» Евгений Кулаков оставил съемки в РФ из-за переезда в Израиль. 44-летний артист перевез туда и свою семью: жену Ольгу, 7-летнюю дочь Нику и сына Илью, который в этом году отметит 21-летие.