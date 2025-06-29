Звезда сериала «След» Евгений Кулаков бросил съемки в РФ и переехал в Израиль ради спасения сына
Звезда сериала «След» Евгений Кулаков оставил съемки в РФ из-за переезда в Израиль. 44-летний артист перевез туда и свою семью: жену Ольгу, 7-летнюю дочь Нику и сына Илью, который в этом году отметит 21-летие.
Сменить место жительства актер решила ради Ильи. Сын Евгения страдает от ДЦП и аутизма, сообщил портал 7Дней.ru. Необходимое молодому человеку лечение в РФ обеспечить не получилось. Израильские врачи помогли Илье, однако от диагнозов полностью не избавили.
Но в Израиле оказалось проще наладить бытовую и социальную жизнь для сына Кулакова. Там парень ходит в специализированную школу, гуляет с родителями и сестрой. В то же время дочь актера увлекается фигурным катанием, еще Ника берет уроки игры на скрипке.
Возвращаться на родину семья пока не собирается. Ольга (тоже артистка) и Евгений нашли в Тель-Авиве работу по специальности, супруги играют в местном театре для русскоязычной публики.
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