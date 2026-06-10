Певица Валерия считает, что зрители сами должны решать, на какие концерты им ходить
Валерия выступила против запрета фонограммы на концертах
Валерия прокомментировала инициативы, связанные с возможным запретом фонограммы для артистов. По мнению исполнительницы, решающую роль в этом вопросе должна играть публика. Об этом сообщает «КП».
Артистка отметила, что многие зрители приходят на концерты не только ради вокала, но и ради масштабного шоу, хореографии и атмосферы.
«Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор. Есть ведь зрители, которые считают, что главное — это шоу и танцы, а как поёт артист — неважно», — заявила Валерия.При этом певица подчеркнула, что сама придерживается другого подхода и предпочитает выступать исключительно с живым вокалом.
Высказывание Валерии вновь подняло тему фонограммы в шоу-бизнесе: одни считают её допустимым элементом сложных постановок, другие уверены, что зритель должен слышать только живое исполнение.