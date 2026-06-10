Певица Валерия считает, что зрители сами должны решать, на какие концерты им ходить

10 июня 2026, 15:17

Валерия выступила против запрета фонограммы на концертах

Валерия (Фото: Instagram* / @valeriya)

Валерия прокомментировала инициативы, связанные с возможным запретом фонограммы для артистов. По мнению исполнительницы, решающую роль в этом вопросе должна играть публика. Об этом сообщает «КП».





Артистка отметила, что многие зрители приходят на концерты не только ради вокала, но и ради масштабного шоу, хореографии и атмосферы.





«Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор. Есть ведь зрители, которые считают, что главное — это шоу и танцы, а как поёт артист — неважно», — заявила Валерия.