«Какая красота»: Филипп Киркоров показал дизайнерский кулич с куполом

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
Филипп Киркоров уже вовсю готовится к Пасхе. Центральным украшением праздничного стола в семье короля российской эстрады станет кулич за 100 тысяч рублей от дизайнера Дениса Симачева.
К слову, дизайнерский кулич с белой шапкой в виде церковного купола (под шапкой из съедобной бумаги прячется традиционная глазурь с ягодами) и начинкой из дубайского шоколада Симачев лично привез домой к артисту.
Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
По информации издания «Регнум» неделю назад этот же кулич можно было купить в одном из московских ресторанов всего за 25 тысяч рублей. Однако с сегодняшнего дня придется заплатить не менее 100 тысяч.
Ранее телеведущая Нелли Ермолаева в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1» поделилась историей знакомства с народным артистом России Филиппом Киркоровым.
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«Какая красота теперь живет в этот чистый четверг за центральным столом, где собираются только близкие друзья, родственники, семья. Теперь твое творение вот здесь существует», — обратился Киркоров к дизайнеру в своих соцсетях.
Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)
По информации издания «Регнум» неделю назад этот же кулич можно было купить в одном из московских ресторанов всего за 25 тысяч рублей. Однако с сегодняшнего дня придется заплатить не менее 100 тысяч.
Ранее телеведущая Нелли Ермолаева в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире «Радио 1» поделилась историей знакомства с народным артистом России Филиппом Киркоровым.
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Ольга Енгалычева