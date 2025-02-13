Юрий Лоза назвал Киркорова трусом и снова набросился на Клаву Коку

Юрий Лоза (Фото: YouTube/@yuryloza2021)
Певец Юрий Лоза готов назвать Филиппа Киркорова трусом, если окажется, что именно он препятствует концертам Лолиты Милявской. Об этом музыкант заявил в беседе с Общественной Службой Новостей. К тому же, Лоза между делом снова проехался по исполнительнице Клаве Коке, назвав ее бесталанной.
Комментируя различные версии об отмене концертов Милявской, автор «Плота» отметил, что сейчас настало такое время, когда артисту могут «перекрыть кислород» в любой момент, потому конкуренция в шоу-бизнесе усилилась и все стараются бороться за место под солнцем самыми разными методами.
Лоза добавил, что знаменитости пользуются всеми доступными методами, в том числе незаконными, чтобы обелить свое имя и очернить конкурента.
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«И тогда все действуют по формуле: «кто на что горазд». Например, мою дорогу перекрывают более молодые и бесталанные исполнители, по примеру Клавы Коки. Шоу-бизнес для тех, кто плохо разбирается в этой индустрии, это очень жестокая сфера», — посетовал музыкант.
Лоза добавил, что знаменитости пользуются всеми доступными методами, в том числе незаконными, чтобы обелить свое имя и очернить конкурента.
«Возможно, Киркоров так боится конкуренции Лолиты Милявской, что я допускаю его участие в том, что он закрывает ей путь на сцену. Но когда у артиста есть целая армия поклонников, он при желании сможет организовать концерт в любом месте в любое время. Главное, чтобы люди к нему пришли», — поделился мыслями Лоза.Читайте также:
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Данил Пономарев