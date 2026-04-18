Паулина Андреева и Федор Бондарчук разводятся
Мировой судья судебного участка № 244 района Донской зарегистрировал иск актрисы Паулины Андреевой-Бондарчук к режиссеру Федору Бондарчуку о расторжении брака. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении СМИ, документ поступил в суд 15 апреля 2026 года. Предварительную беседу по делу назначили на 30 апреля 2026 года.
В конце марта 2025 года Андреева-Бондарчук и Федор Бондарчук объявили о разводе, опубликовав совместное заявление в своем Instagram*. Пара состояла в браке с 2019 года. В 2021 году у супругов родился сын Иван.
Для 59-летнего режиссера этот брак стал вторым. Первой женой Бондарчука была Светлана Бондарчук, в этом союзе у него родились сын Сергей и дочь Варвара.
*Запрещен в РФ