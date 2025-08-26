Стало известно, во сколько обошёлся Валерию Леонтьеву визит в Казань
Проживание в казанском отеле во время гастролей обошлось Валерию Леонтьеву в 1,1 млн рублей. Об этом сообщает «Абзац».
Народный артист России Валерий Леонтьев во время визита в Казань остановился в одном из столичных отелей. Сообщается, что певец проживал в гостинице «Mirage», где выбрал один из самых просторных и дорогих номеров.
Общая сумма затрат на проживание и обслуживание составила приблизительно 1,1 миллиона рублей. В указанную стоимость был включён только завтрак. Расходы на остальные приёмы пищи артист покрывал самостоятельно.
Поездка Леонтьева в столицу Татарстана была связана с концертной деятельностью. Артист прибыл в город за полторы недели до выступления, которое состоялось 25 августа, для проведения репетиций.
