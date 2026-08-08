Налоговая начала ликвидацию компании блогера Карины Кросс
Налоговая служба инициировала процедуру ликвидации компании «Кара Кросс косметикс». Об этом сообщает РИА Новости.
Одним из соучредителей фирмы выступает блогер Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц). Согласно документам, компания начала работу в 2019 году и специализировалась на розничной продаже косметики и парфюмерии.
Доля Карины в уставном капитале составляет 20%, остальные 80% поровну распределены между Виктором Геделяном и Артёмом Матнишяном. Ещё в июне инспекция ФНС вынесла решение о предстоящем исключении этого юридического лица из реестра.
В материале «Радио 1» рассказываем всё о биографии и личной жизни Карины Кросс. Кроме того, выяснили, почему звезда оказалась в СИЗО.
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