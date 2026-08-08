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Налоговая начала ликвидацию компании блогера Карины Кросс

Карина Лазарьянц (Фото: Telegram @krossnewsss)

Налоговая служба инициировала процедуру ликвидации компании «Кара Кросс косметикс». Об этом сообщает РИА Новости.



Одним из соучредителей фирмы выступает блогер Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц). Согласно документам, компания начала работу в 2019 году и специализировалась на розничной продаже косметики и парфюмерии.

Доля Карины в уставном капитале составляет 20%, остальные 80% поровну распределены между Виктором Геделяном и Артёмом Матнишяном. Ещё в июне инспекция ФНС вынесла решение о предстоящем исключении этого юридического лица из реестра.

В материале «Радио 1» рассказываем всё о биографии и личной жизни Карины Кросс. Кроме того, выяснили, почему звезда оказалась в СИЗО.

Ольга Щелокова

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