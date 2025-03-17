Mash: Павел Деоевянко прикрывал аферы с криптовалютой фиктивными договорами о продаже недвижимости

Звёздная пара Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук всегда считалась одной из самых крепких и гармоничных в российском шоу-бизнесе, ведь их браку уже 17 лет. Однако скабрезности, прозвучавшие из уст артиста в адрес собственной жены, шокировали поклонников и заставили усомниться, что этот брак является образцовым.