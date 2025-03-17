Mash: Павел Деоевянко прикрывал аферы с криптовалютой фиктивными договорами о продаже недвижимости

Павел Деревянко (Фото: Телеграм @pabloderevyanko)
Актёр Павел Деревянко прикрывал свои аферы с криптовалютой фиктивными договорами о продаже недвижимости. Однако ему удалось выйти сухим из воды и убедить суд, что он в этом деле является пострадавшей стороной.
В прошлом году некая фирма под названием «РПК» и её владелец Сергей Николенко подали на артиста в суд, напоминает телеграм-канал Mash. Бизнесмен требовал вернуть пять миллионов рублей, которые Деревянко получил в качестве аванса за здание на Алтуфьевском шоссе. Ещё 15 миллионов должны были перевести после подписания всех документов. Однако сделка не состоялась — выяснилось, что актёр не является собственником недвижимости. Аванс, естественно, потребовали вернуть.
Во время судебного разбирательства Деревянко вдруг заявил, что Николенко вовсе не собирался приобретать здание, а намеревался через фиктивный договор купли-продажи вложить деньги в махинации с криптовалютой, которые проворачивал бывший деловой партнёр артиста Григорий Мулузян. За незаконные операции с биткоинами тот уже сидит в СИЗО. Павел сумел убедить суд, что партнёр его обманул. Сделку признали мнимой, а для Деревянко всё обошлось без последствий.
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Во время судебного разбирательства Деревянко вдруг заявил, что Николенко вовсе не собирался приобретать здание, а намеревался через фиктивный договор купли-продажи вложить деньги в махинации с криптовалютой, которые проворачивал бывший деловой партнёр артиста Григорий Мулузян. За незаконные операции с биткоинами тот уже сидит в СИЗО. Павел сумел убедить суд, что партнёр его обманул. Сделку признали мнимой, а для Деревянко всё обошлось без последствий.
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Александр Бойцов