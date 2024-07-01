Стриптиз, наркотики и женщины: Павлу Деревянко 48 лет, что известно о «Беспринципном»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Павел Деревянко является одним из самых популярных и востребованных актёров в российской киноиндустрии. Но не всем известно, какой путь ему пришлось пройти, чтобы добиться славы.
Подробнее о детстве, карьере и бурной личной жизни Деревянко расскажет редакция «Радио 1».
Будущая звезда российских телеэкранов появился на свет 2 июля 1976 года в городе Таганроге Ростовской области. Его отец был известным пианистом и аккомпаниатором, а мать подрабатывала художницей. Как признавался сам Деревянко, если бы не творческая атмосфера, постоянно царящая в доме, он бы никогда не пришёл к выбору своей профессии.
Уже в школе Деревянко стал душой компании — он постоянно рассказывал анекдоты, разыгрывал перед одноклассниками сценки и читал рассказы собственного сочинения. Родители, заметив талант мальчика и тягу к творчеству, отдали его в художественную школу и музыкальную. Однако ни там, ни там Деревянко не смог раскрыться в полной мере, поскольку точно знал: его призвание — театр и кино.
После окончания школы, в которой Деревянко никогда не отличался большими успехами, будущая звезда подаёт документа в ГИТИС и успешно проходит отбор. Одна из оценок актёра была не столь высокой, поэтому поступать ему пришлось на платное отделение.
В первые годы учёбы Деревянко не уделял должного внимания ряду важных предметов, а позже и вовсе пристрастился к запрещённым веществам. Из-за этого юного актёра едва не отчислили из университета, но, к счастью, в 2000 году Деревянко всё же получил свой диплом о высшем профессиональном образовании.
Прежде чем стать знаменитым на всю Россию артистом, Деревянко пришлось пройти через многое. Он бросил школу, учёбу в нескольких ВУЗах и даже успел поработать стриптизёром в Сочи.
Свою первую роль, которая оказалась главной и дала старт успешной карьере Деревянко, актёр получил сразу после окончания университета. В 2001 году на экраны вышел фильм «Ехали два шофера», в котором он сыграл водителя грузовика Николая Снегирёва.
Далее Деревянко доставались в основном второстепенные роли, однако он не отчаивался и, как отмечали его коллеги по съёмочной площадке, ответственно подходил к каждой новой работе.
С 2007 года карьера актёра взлетела в невероятной силой, он сыграл в таких картинах как: «Неваляшка» (2007), «Бой с тенью 2: Реванш» (2007), «Ленинград» (2007), «Кука» (2007), «Братья Карамазовы» (2008), «Гитлер капут!» (2008), «Кошечка» (2009), «Счастливый конец» (2010), «Slove. Прямо в сердце» (2011), «Ржевский против Наполеона» (2012), «Оттепель» (2013), «Тальянка» (2014) и другие. Особенно успешными работами Деревянко считаются роли в телесериалах «Участок» и «Заколдованный участок».
Павел Деревянко никогда не был женат, несмотря на то, что у него есть двое детей. В 2007 году актёр познакомился с предпринимательницей Дарьей Мясищевой, а в 2010 году у них родилась дочь Варвара. Как позже признался Деревянко, у него с гражданской супругой всегда были свободные отношения и он открыто крутил романы с другими женщинами. Вскоре после рождения дочки Деревянко оставил семью и начал встречаться с моделью, победительницей конкурса «Краса Заполярья – 2008» Верой Гоппен. Отношения продлились полтора года, но в 2014 году они расстались.
Следом Деревянко завёл роман с певицей Леной Князевой, но их отношения так же быстро сошли на нет. В 2015 году Деревянко восстановил связь с матерью своего ребенка и у них родилась вторая дочь Александра. Правда, с семьей Павел был недолго и опять ушел покорять одинокие сердца. В 2016 году Деревянко начал встречаться с Кимшей Ким, владелицей ресторана в Москве. Но и тут его ненадолго хватило — он снова вернулся к Мясищевой. Семья продержалась в полном составе до 2020 года, тогда Павел опять оставил жену и детей. На премии «Золотой орел» Деревянко появился уже не один, а в паре с моделью Аленой Ивановой. Был ли это роман или мимолетная связь, неизвестно, но вскоре его заметили с предпринимательницей Зоей Фуць. Сам актер свою личную жизнь предпочитает не комментировать.
Деревянко является одни из самых востребованных российских актёров. По слухам, один его съёмочный день стоит около 300 тысяч рублей. Минувшей весной на экран вышел четвёртый сезон популярного сериала «Беспринципные», в котором Деревянко исполняет одну из главных ролей.
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Краткая биография Деревянко
Будущая звезда российских телеэкранов появился на свет 2 июля 1976 года в городе Таганроге Ростовской области. Его отец был известным пианистом и аккомпаниатором, а мать подрабатывала художницей. Как признавался сам Деревянко, если бы не творческая атмосфера, постоянно царящая в доме, он бы никогда не пришёл к выбору своей профессии.
Уже в школе Деревянко стал душой компании — он постоянно рассказывал анекдоты, разыгрывал перед одноклассниками сценки и читал рассказы собственного сочинения. Родители, заметив талант мальчика и тягу к творчеству, отдали его в художественную школу и музыкальную. Однако ни там, ни там Деревянко не смог раскрыться в полной мере, поскольку точно знал: его призвание — театр и кино.
Деревянко поступает в ГИТИС
После окончания школы, в которой Деревянко никогда не отличался большими успехами, будущая звезда подаёт документа в ГИТИС и успешно проходит отбор. Одна из оценок актёра была не столь высокой, поэтому поступать ему пришлось на платное отделение.
В первые годы учёбы Деревянко не уделял должного внимания ряду важных предметов, а позже и вовсе пристрастился к запрещённым веществам. Из-за этого юного актёра едва не отчислили из университета, но, к счастью, в 2000 году Деревянко всё же получил свой диплом о высшем профессиональном образовании.
Начало карьеры Деревянко
Прежде чем стать знаменитым на всю Россию артистом, Деревянко пришлось пройти через многое. Он бросил школу, учёбу в нескольких ВУЗах и даже успел поработать стриптизёром в Сочи.
Свою первую роль, которая оказалась главной и дала старт успешной карьере Деревянко, актёр получил сразу после окончания университета. В 2001 году на экраны вышел фильм «Ехали два шофера», в котором он сыграл водителя грузовика Николая Снегирёва.
Далее Деревянко доставались в основном второстепенные роли, однако он не отчаивался и, как отмечали его коллеги по съёмочной площадке, ответственно подходил к каждой новой работе.
С 2007 года карьера актёра взлетела в невероятной силой, он сыграл в таких картинах как: «Неваляшка» (2007), «Бой с тенью 2: Реванш» (2007), «Ленинград» (2007), «Кука» (2007), «Братья Карамазовы» (2008), «Гитлер капут!» (2008), «Кошечка» (2009), «Счастливый конец» (2010), «Slove. Прямо в сердце» (2011), «Ржевский против Наполеона» (2012), «Оттепель» (2013), «Тальянка» (2014) и другие. Особенно успешными работами Деревянко считаются роли в телесериалах «Участок» и «Заколдованный участок».
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Личная жизнь Деревянко
Павел Деревянко никогда не был женат, несмотря на то, что у него есть двое детей. В 2007 году актёр познакомился с предпринимательницей Дарьей Мясищевой, а в 2010 году у них родилась дочь Варвара. Как позже признался Деревянко, у него с гражданской супругой всегда были свободные отношения и он открыто крутил романы с другими женщинами. Вскоре после рождения дочки Деревянко оставил семью и начал встречаться с моделью, победительницей конкурса «Краса Заполярья – 2008» Верой Гоппен. Отношения продлились полтора года, но в 2014 году они расстались.
Следом Деревянко завёл роман с певицей Леной Князевой, но их отношения так же быстро сошли на нет. В 2015 году Деревянко восстановил связь с матерью своего ребенка и у них родилась вторая дочь Александра. Правда, с семьей Павел был недолго и опять ушел покорять одинокие сердца. В 2016 году Деревянко начал встречаться с Кимшей Ким, владелицей ресторана в Москве. Но и тут его ненадолго хватило — он снова вернулся к Мясищевой. Семья продержалась в полном составе до 2020 года, тогда Павел опять оставил жену и детей. На премии «Золотой орел» Деревянко появился уже не один, а в паре с моделью Аленой Ивановой. Был ли это роман или мимолетная связь, неизвестно, но вскоре его заметили с предпринимательницей Зоей Фуць. Сам актер свою личную жизнь предпочитает не комментировать.
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Павел Деревянко сегодня
Деревянко является одни из самых востребованных российских актёров. По слухам, один его съёмочный день стоит около 300 тысяч рублей. Минувшей весной на экран вышел четвёртый сезон популярного сериала «Беспринципные», в котором Деревянко исполняет одну из главных ролей.
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Евгения Парфентьева