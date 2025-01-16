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На актера Павла Деревянко подали иск на 5 млн рублей

Павел Деревянко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Павел Деревянко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

ООО «РКП» хочет через суд взыскать 5 миллионов рублей с актера Павла Деревянко, сообщил Teлеграм-канал «Звездач».
Канал полагает, что компания обвиняет российского актера в нарушении условий договора купли-продажи. Отмечалось, что Павел Деревянко был участником одной из сторон в сделке с недвижимостью и предприятиями. Артист нарушил условия договора, в результате чего компания понесла убытки.

Судебное разбирательство пройдет 5 февраля 2025 года. Детали нарушений и позиция Павла Деревянко в настоящий момент не разглашаются.



Ранее сообщалось, что Савёловский суд Москвы продлил меру пресечения блогеру Елене Блиновской на три месяца, до 2 мая 2025 года. Накануне передавали, что Блиновская полностью признала свою вину по вменяемым ей трём статьям Уголовного кодекса.

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