Павел Деревянко с женой объяснили отказ от участия в новом реалити-шоу
Актёр Павел Деревянко и его супруга Зоя Фуць рассказали, почему не стали участвовать в проекте «Ставка на любовь», несмотря на полученное приглашение от организаторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Зои, после съёмок в шоу «Сокровища императора» супруги рассматривали возможность участия и в других телевизионных проектах, однако в итоге отказались. Среди причин она назвала плотный рабочий график, неопределённость относительно реакции аудитории на предыдущее реалити, а также финансовые вопросы.
Зоя призналась, что сторонам не удалось договориться по размеру гонорара. Кроме того, длительное участие в съёмках потребовало бы временно отказаться от части профессиональных обязательств, что оказалось для пары не самым удобным вариантом.
На открытии бутика FABZPRO также присутствовала дочь Деревянко от отношений с Дарьей Мясищевой — Варвара. Девушка тепло отозвалась об отце, назвав его добрым и щедрым человеком. При этом она отметила, что сама старается разумно распоряжаться деньгами и не склонна к лишним тратам.
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