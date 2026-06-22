Павел Деревянко с женой объяснили отказ от участия в новом реалити-шоу

22 июня 2026, 17:11

Павел Деревянко и Зоя Фуць не участвуют в шоу из-за разногласий по гонорару

Павел Деревянко (Фото: Instagram* / @pablo_derevyanko)

Актёр Павел Деревянко и его супруга Зоя Фуць рассказали, почему не стали участвовать в проекте «Ставка на любовь», несмотря на полученное приглашение от организаторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».