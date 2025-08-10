Павел Деревянко сыграл с любимой Зоей Фуцъ свадьбу ценой с московскую квартиру

10 августа 2025, 02:35

Mash: Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць обошлась примерно в 15 миллионов рублей

Павел Деревянко и Зоя Фуць (Фото: Instagram* @zoi.futs)

Актера Павел Деревянко потратил целое состояние на роскошную свадьбу с Зоей Фуць. Пара устроила грандиозное торжество на сумму, которую можно приравнять к цене однушки на окраине Москвы. Мероприятие обошлось примерно в 15 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.