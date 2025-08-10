Павел Деревянко сыграл с любимой Зоей Фуцъ свадьбу ценой с московскую квартиру
Актера Павел Деревянко потратил целое состояние на роскошную свадьбу с Зоей Фуць. Пара устроила грандиозное торжество на сумму, которую можно приравнять к цене однушки на окраине Москвы. Мероприятие обошлось примерно в 15 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.
Еще в мае актер сделал возлюбленной предложение, а 8 августа пара наконец-то официально расписалась. У возлюбленных есть значительная разница в возрасте (14 лет), однако это не мешает им замечательно понимать друг друга и говорить только хорошее о партнере.
Напомним, что в прошлом Павел жил с Дарьей Мясищевой. У них две дочери, однако пара так и не узаконила отношения. В результате вышло, что брак с Зоей стал для Деревянко первым.
Пышная вечеринка прошла в яхт-клубе «Фарватор» в Мытищах, где 80 гостей наслаждались элитным алкоголем за миллион рублей, кухней за 12 тысяч рублей на человека и чайной церемонией с самоваром. Музыкальным украшением стали выступления «Иванушки International» за пять миллионов рублей, группа PIZZA за два миллиона. Также диджей в ресторане на фоне ставил хиты Меладзе и Брежневой.
Среди гостей заметили Михаила Галустяна, Гошу Куценко, Никиту Ефремова, Александра Цыпкина и Антона Привольнова.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
