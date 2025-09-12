Павел Дуров преподнёс своей девушке оригинальный подарок в виде NFT-ракеты

12 сентября 2025, 15:58

Павел Дуров подарил Юлии Вавиловой цифровую ракету стоимостью 500 тысяч рублей

Павел Дуров (Фото: Instagram* / @durov)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал своей возлюбленной Юлии Вавиловой необычный подарок — NFT-арт стоимостью около полумиллиона рублей. Об этом девушка рассказала у себя в соцсетях.