Павел Дуров преподнёс своей девушке оригинальный подарок в виде NFT-ракеты
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал своей возлюбленной Юлии Вавиловой необычный подарок — NFT-арт стоимостью около полумиллиона рублей. Об этом девушка рассказала у себя в соцсетях.
Цифровой подарок представлял собой изображение ракеты, которое сопровождалось ироничной подписью от миллиардера: «Не показывай это Эммануэлю [Макрону], посадить захочет».
Как отмечают поклонники пары, это не первый подобный жест со стороны предпринимателя. Ранее сообщалось, что в мае Дуров оплатил Вавиловой участие в голливудском проекте, потратив на это 400 тысяч долларов. Известно, что режиссёром фильма выступит Спайк Ли, обладатель двух «Оскаров», однако подробности роли Юлии пока держатся в секрете.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
Читайте также: