«Знаю многих, кто поет так же»: Алексей Чумаков высмеял коллег по цеху

19 июня 2025, 08:59

Певец Чумаков резко высказался об участнице шоу «Поймай меня, если сможешь»

Алексей Чумаков (Фото: Инстаграм*/alexchumakoff)

Алексей Чумаков вновь проявил свою прямолинейность во время съемок музыкально-игрового телешоу «Поймай меня, если сможешь». Певец неоднозначно прокомментировал выступление одной из участниц. Об этом пишет издание «7Дней.ru».







«А мне кажется, она поет! Поет ведь, я многих знаю, кто работает и поет так же, поет она прекрасно! По мне – человек поет, я знаю многих коллег, кто поет так же», — воскликнул он.

«Ну плохо, да, но поет же она!», — заметила она.