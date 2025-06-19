«Знаю многих, кто поет так же»: Алексей Чумаков высмеял коллег по цеху
Певец Чумаков резко высказался об участнице шоу «Поймай меня, если сможешь»
Алексей Чумаков вновь проявил свою прямолинейность во время съемок музыкально-игрового телешоу «Поймай меня, если сможешь». Певец неоднозначно прокомментировал выступление одной из участниц. Об этом пишет издание «7Дней.ru».
«А мне кажется, она поет! Поет ведь, я многих знаю, кто работает и поет так же, поет она прекрасно! По мне – человек поет, я знаю многих коллег, кто поет так же», — воскликнул он.К слову, ранее зрители уже слышали от артиста резкие высказывания, когда он был членом жюри музыкального гранд-шоу «Один в один». Волну коллеги по цеху и звездной команде поймала Анастасия Макеева.
«Ну плохо, да, но поет же она!», — заметила она.Новый выпуск выйдет 20 июня на телеканале «Россия». В эту пятницу игроками, помимо Чумакова и Макеевой, также окажутся Евгений Петросян и Лариса Долина. Напомним, в этом проекте селебрити пытаются вычислить среди настоящих исполнителей тех, кто лишь притворяется, что умеет петь.
*Запрещен в РФ