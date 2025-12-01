«Мне не нужен сыночек»: Ольга Бузова рассказала об отношениях с парнями помладше
Ольга Бузова рассказала о внимании со стороны молодых поклонников
Ольга Бузова в интервью StarHit рассказала о внимании со стороны молодых поклонников.
Телеведущая отметила, что всегда пользовалась популярностью у мужчин, но в последнее время симпатию чаще проявляют кавалеры младше её.
Бузова призналась, что ещё не нашла семейного счастья, но продолжает надеяться. Она подчеркнула, что серьёзно относится к любви и не планирует вступать в отношения без глубокого чувства.
«Если у меня возникнет ощущение, что рядом сыночек, о котором нужно заботиться, опекать, то... словом, такой формат отношений меня не устроит», — сказала певица.Ранее Ольга Бузова сделала шокирующее заявление о своём здоровье.