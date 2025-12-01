«Мне не нужен сыночек»: Ольга Бузова рассказала об отношениях с парнями помладше

01 декабря 2025, 19:48

Ольга Бузова рассказала о внимании со стороны молодых поклонников

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова в интервью StarHit рассказала о внимании со стороны молодых поклонников.





Телеведущая отметила, что всегда пользовалась популярностью у мужчин, но в последнее время симпатию чаще проявляют кавалеры младше её.



Бузова призналась, что ещё не нашла семейного счастья, но продолжает надеяться. Она подчеркнула, что серьёзно относится к любви и не планирует вступать в отношения без глубокого чувства.

«Если у меня возникнет ощущение, что рядом сыночек, о котором нужно заботиться, опекать, то... словом, такой формат отношений меня не устроит», — сказала певица.